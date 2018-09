Man onwel in luchtballon bij Terwispel

Publicatie: zo 02 september 2018 10.51 uur

TERWISPEL - Een inzittende van een luchtballon is zaterdagavond onwel geworden tijdens een vlucht. De piloot wist de ballon snel aan de grond te zetten langs de A7 bij Terwispel.

De politie is ter plaatse gekomen om via een onverharde weg konden agenten de ballon en de onwel geworden man bereiken. Agenten hebben de man naar de ter plaatse gekomen ambulance gebracht. De man is nog wel naar het ziekenhuis overgebracht maar de politie liet weten dat het waarschijnlijk 'met een sisser' goed is afgelopen.