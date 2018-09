Veel kwantiteit en kwaliteit op CH Droegeham

Publicatie: za 01 september 2018 21.49 uur

Droegeham - Het Concours Hippique van en in Droegeham werd zaterdag verreden onder welhaast ideale omstandigheden. Het was, met andere woorden, prima evenementenweer: droog met redelijk wat zon en weing wind. En bovendien, gezien wat er in de zomer vooraf ging, niet te warm en niet te koud. Met andere woorden, uitstekende omstandigheden voor zowel deelnemers als publiek.

En omdat de organisatie zoals gebruikelijk uitstekend was, stond niets een geslaagd Concours in de weg. En dat betekende dat er goed de vaart in zat en dat de kijkers die rond de arena zaten of stonden, waar voor hun virtuele geld kregen. Ze kregen een programma te zien met veel afwisseling in de verschillende rubrieken. Ze konden kijken naar een aantal uiterst interessante en voor de kenners en liefhebbers, spannende programma-onderdelen. Spannend, omdat de kwaliteit hoog was en de jury meerdere malen een extra barrage nodig had om tot een uitspraak te komen. Zo’n ‘belle’ gaat dan over een paar rondjes door de piste en wordt uitgevoerd door en paar combinaties waarvan de jury niet, nog niet om precies te zijn, weet hoe ze geklasseerd moeten worden. Jurysporten zijn niet altijd even goed te volgen voor het publiek, dat niet altijd even deskundig is. Wat er wel eens een beetje aan ontbreekt is transparantie, met andere woorden, het publiek moet maar raden wat de overwegingen van de zonder twijfel deskundige jury zijn om de deelnemers in de juiste volgorde te zetten. Het mooie van een jurysport is wel, dat er vaak verrassende uitslagen uit de bus komen en ook dat de toeschouwers hun eigen oordeel kunnen toetsen aan dat van de deskundigen op het middenterrein. De intimi langs de kant geven na afloop van een rubriek ook wel degelijk aan of ze het wel of niet eens zijn met de jury.

Bloed vloeit daar niet uit, maar de kritiek is duidelijk en soms niet mals. Je moet als toeschouwer wel over de nodige kennis van zaken te beschikken om enige recht van spreken te hebben. En die deskundigheid doet je in feite alleen maar op in de praktijk, met andere woorden, je moet heel wat Concoursen hebben bekeken om te kunnen oordelen over de kwaliteiten van de verschillende combinaties. Bovendien heb je in dit hippische wereldje ook een vorm van hiërarchie, met ander woorden, naam en faam spelen wel degelijk een rol. Al moet je als rijder zo’n plek in de pikorde wel degelijk verdienen natuurlijk. De meeste toeschouwers komen echt om te genieten van het prachtige schouwspel, bij de Friezen spelen de wapperende manen, het ‘behang’, heet dat in vaktaal, een belangrijke rol naast natuurlijk de ‘gangen’ van een paard, hoe het loopt. Daar hoort een heel jargon bij, maar je kunt ook gewoon genieten vam het schitterende plaatje. Zeker als er gereden wordt met die fraaie krompanelen sjezen, met de menner in ouderwets Fries kostuum, dat van de dames uitbundiger en meer grandeur uitstralend dan dat van de mannen, dat meer ingetogen is, statiger, minder majestueus.

Het verschil laat zich meten middels het feit dat er bij vrouwenrubrieken wél en bij de mannencategorie niet een prijs voor het schoonste geheel wordt uitgereikt. Al deze elementen waren zaterdag te zien op het Concours Hippique van Droegeham dat zijn status van een van de meest indrukwekkende op de kalender met tuigrubrieken, ook deze keer weer helemaal waar maakte.

