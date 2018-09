Oude ambachten-dag bij de Spitkeet

Publicatie: za 01 september 2018 19.26 uur

HARKEMA - Op zaterdag 1 september werd op het terrein van Themapark De Spitkeet in Harkema weer de oude ambachten-dag gehouden. Om 9.00 uur startte vanaf de Spitkeet een toertocht van oldtimers (tractoren). ook waren er diverse ambachtelijke demonstraties te zien: een handboekbinderij, een kalligraaf, een klompenmaker, turfmakers, een schapendrijver, een houtbewerker, een tingieter, een theeproeverij, vlechtwerk, demonstratie glas in lood, heideboenders maken en een ijsmakerij.

Bij de holwoning was de mollenvanger aanwezig, en in de arbeidershuisjes waande men zich even honderd jaar terug in de tijd er werd getrakteerd op bruine bonensoep en roggebrood met kaantjes; en als er heren zijn die zich eens ouderwets wilden laten scheren door een echte barbier konden zij terecht in het ‘pikehok’.

Voor de kinderen was er ponyrijden; onder begeleiding konden ze een ritje maken op het weiland bij De Spitkeet. Op het overdekte terras kon men onder genot van een hapje of drankje genieten van de muzikale klanken van troubadours, een koor, harmonica’s en het uitzicht op het mooie park en de pingo.

Verder werd er dit jaar een modeshow in historische kleding gehouden en een kinderwagenparade. De modeshow en de kinderwagenparade waren te zien om 11.00 uur.

Deze dag werd zoals gewoonlijk om 16.00 uur afgesloten met het boeren-boelgoed, waar op heel veel mooie oude spulletjes kon worden geboden.

