Jistrumse uitgeroepen tot Miss Beauty

Publicatie: za 01 september 2018 18.59 uur

JISTRUM - De 21-jarige Margaretha de Jong uit Jistrum is vrijdag in Hilversum uitgeroepen tot Miss Beauty of the Netherlands. Ze gaat nu in november Nederland vertegenwoordigen bij de verkiezing Miss Earth in de Filippijnen. De verkiezing Miss Earth maakt met Miss Universe, Miss World en Miss International deel uit van de vier ‘Grand Slams of Beauty’. Bij de verkiezing van Miss Earth is het tevens belangrijk dat de kandidaten zich inzetten voor de bescherming van de aarde.

De Jong werd eerder dit jaar in het Fries Congrescentrum in Drachten al tot Miss Beauty of Friesland gekroond.