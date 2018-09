82-jarige Siemon Bottinga mee op vrachtwagen

Publicatie: za 01 september 2018 18.35 uur

DOKKUM - Zaterdagmiddag werd de 82-jarige Siemon Bottinga, die in De Omloop van Talant in Dokkum woont, blij verrast toen er drie dikke vrachtwagens voor de deur stonden.

Vrijwilliger Gooitzen Riemersma werkt sinds kort bij De omloop en hij kwam in contact met bewoner Siemon Bottinga. Als snel kwam Riemersma er achter dat Bottinga een echte vrachtwagenliefhebber is. Op zijn kamer staan vitrinekasten met daarin zo'n 300 modellen van vrachtwagencombinaties.

Riemersma man contact op met oud-leerling Branco Bakhuizen die vrachtwagenchauffeur is, of hij het leuk zou vinden om de heer Bottinga eens mee te nemen voor een rondrit in de vrachtauto. Hier hoefde Branco niet lang over na te denken; tuurlijk en ik vraag mijn maat Berthil Beltman ook of die met een vrachtauto komt.

Dat was dus snel geregeld. Maar hoe krijg je een 82-jarige man in een rolstol in zo'n hoge truck? Iets met een hoogwerker?. Riemersma trok de stoute schoenen aan en toog naar de brandweerkazerne. Ook daar werd direct alle medewerking verleend.

En zo stonden er zaterdagmiddag drie trucks voor de deur van De Omloop. De 82-jarige dementerende Bottinga was blij verrast en genoot zichtbaar van die mooie vrachtauto's. Het idee om Bottinga met de hoogwerker in de vrachtauto te hijsen bleek niet haalbaar. Toch mocht hij samen met zijn broer Henk in de hoogwerker om even op hoogte te kijken.

Met enkele sterke mannen werd de heer Bottinga in de vrachtauto gehesen. Ook medebewoner Henk Sipma mocht mee in een vrachtauto. Er volgde een rondrit door Dokkum waar beide bewoners, maar ook de chauffeurs Branco en Berthil van genoten hebben.

Nadat de bewoners weer waren uitgestapt en de chauffeurs een bakje koffie hadden gedronken, werden ze verzocht om op de kamer van Bottinga te komen kijken. Het waren allemaal oooh's en aaah's van de vrachtwagenchauffeurs want wat stonden daar een mooie modelwagens. De verbazing werd nog groter toen ze elk een combinatie mochten uitzoeken. En zo eindigde de middag met mooie herinneringen en blije gezichten!

FOTONIEUWS