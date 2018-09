Auto slaat over de kop op A7

Publicatie: za 01 september 2018 18.20 uur

BEETSTERZWAAG - Een auto is zaterdagmiddag over de kop geslagen op de A7 bij Beetsterzwaag. Door nog een onbekende oorzaak raakte bestuurder de macht over het stuur kwijt. De overige weggebruikers twijfelden niet en hebben de bestuurder en de bijrijder uit het voertuig gehaald. Beiden zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Één persoon raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten.

Rijkswaterstaat en de politie hebben één rijbaan afgesloten voor het overige verkeer. Hierdoor ontstond er een file van 4 kilometer richting Drachten. Berger BCF is ter plaatse gekomen om het beschadigde voertuig te bergen.