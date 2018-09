Maarten vd Weijden terug in Burdaard

Publicatie: za 01 september 2018 11.15 uur

BURDAARD - Vanmorgen heeft Maarten van der Weijden in Burdaard de nieuwe stand bekend gemaakt van zijn zwemactie om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker.

Vorige week was er al 4,5 miljoen euro gedoneerd. Maarten moest zijn zwemtocht staken in Burdaard en op deze plek maakte Maarten vanmorgen het bedrag bekend, 4.722.000 euro. Op deze locatie in de jachthaven zal een kunstwerk worden geplaatst.

Omdat het benodigde geld voor de 11 onderzoeken is gehaald, komt er een 12e onderzoek naar het erfelijk belast zijn met de BRCA mutatie die bij eierstok- en borstkanker een heel belangrijke rol spelen.

Omdat de andere elf onderzoeken gekoppeld waren aan een Friese stad zal dit onderzoek gekoppeld worden aan de plaats waar Maarten zijn zwemtocht moest stoppen; Burdaard.

FOTONIEUWS