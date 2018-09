Auto tegen boom aan De Streek in Terwispel

Publicatie: za 01 september 2018 10.33 uur

TERWISPEL - Op De Streek in Terwispel is zaterdagmorgen rond 9.45 door nog onbekende oorzaak een auto tegen een boom gebotst. De bestuurster is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Naast de ambulance was ook de brandweer van Gorredijk opgeroepen om naar de plek van het ongeval te komen. Zij hoefden niet in actie te komen. De auto moest door een berger worden afgevoerd.

FOTONIEUWS