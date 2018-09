Nacht zonder dak in Tijnje

Publicatie: vr 31 augustus 2018 21.30 uur

TIJNJE - Een 8 tal jongeren uit Tijnje heeft vrijdagnacht een 'Nacht Zonder Dak'. Een 3-tal kinderen zijn de scholen gaan bezoeken in Tijnje. Ze hebben voor de klas het hele verhaal kunnen vertellen aan kinderen van groep 7 en 8. De actie is voor de organisatie 'Tear', een kerkelijke organisatie welke diverse hulpprojecten heeft in 3e wereld landen.

Tijdens de Nacht Zonder Dak wordt er geslapen in kartonnen dozen, zelfgebouwde krotjes zoals kinderen en jongeren aan de andere kant van de wereld elke nacht moeten doen. Zo willen onze kinderen en tieners geld binnen halen voor leeftijdsgenoten elders.

Samen hopen zij minimaal 500 euro binnen halen voor kinderen die het heel hard nodig hebben.

Wie een donatie wil doen kan terecht op:

https://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/tijnje/doneer/

