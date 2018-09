Beweegtuin op Lauwersoog officieel geopend

Publicatie: vr 31 augustus 2018 20.35 uur

LAUWERSOOG - Vrijdagmiddag heeft burgemeester Koos Wiersma van gemeente De Marne op Lauwersoog de beweegtuin aan de Strandweg officieel geopend.

De beweegtuin, die voorzien is van negen beweegtoestellen, kwam tot stand door een initiatief van een aantal bewoners van Lauwersoog die meedoen met de twee jaar geleden opgerichte beweeggroep. Deze groep heeft als doelstelling om iedereen zo lang mogelijk soepel en mobiel te laten zijn.

Mensendiecktherapeute Anne Dekker begeleidt deze groep. Omdat deze groep alleen in de wintermaanden terecht kan in Restaurette

Schierzicht ontstond de wens om in de zomermaanden ergens buiten te kunnen bewegen. Dat werd de beweegtuin.

Dankzij een goede samenwerking tussen de opgerichte commissie, het bestuur van Dorpsbelang en de gemeente de Marne, en dankzij subsidies via Kansrijk Groningen (NCG, Loket Leefbaarheid), de Gemeente en de Rabobank, is de beweegtuin nu gerealiseerd.

De bedoeling is dat deze beweegtuin op verschillende manieren gebruikt gaat worden. Natuurlijk kan de beweeggroep er terecht, maar daarnaast kunnen ook mensen die geen lid zijn van de Beweeggroep er, individueel of in groepjes, gebruik van maken. Er zullen onder andere workshops worden georganiseerd om iedereen op de juiste manier met de toestellen te laten werken.

Ook zijn er plannen voor bootcamps die de beweegtuin als onderdeel zullen hebben. Kortom, iedereen is welkom om van de beweegtuin gebruik te maken op een manier die het beste bij hem of haar past.

