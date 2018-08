Aanbruggen fietsbrug Dongeradyk Dokkum geplaatst

Publicatie: vr 31 augustus 2018 19.35 uur

DOKKUM - Vrijdag zijn de aanbruggen (de vaste delen tussen de wal en de pijlers) van de nieuwe fietsbrug over het Dokkumer Grutdjip nabij de Dongeradyk in Dokkum geplaatst. Tijdens het plaatsen van de noordelijke aanbrug was de Harddraversdijk tussen de Dongeradyk en de Stern afgesloten voor het autoverkeer.

Donderdag was de weg ook al afgesloten om een strook asfalt open te halen voor het plaatsen van mantelbuizen voor de elektrische bedrading tussen de brug en de besturingskast op de wal.

Vrijdagmorgen werd begonnen met het plaatsen van de noordelijke aanbrug. Nadat het brugdeel op z'n plek lag konden de steunen op de pijlers worden afgetekend. Voordat er kon worden begonnen met het vastboren van de steunen moest het brugdeel weer worden opgehesen.

Nadat het brugdeel definitief was geplaatst werd de kraan verplaatst naar de andere zijde van het Dokkumer Grutdjip op het industrieterrein De Hogedijken en daar opnieuw opgesteld. Na de lunch begonnen de mannen met het plaatsen van het zuidelijke deel van de aanbrug. Om 15.00 uur lagen beide aanbruggen op hun plek.

Binnenkort zal het beweegbare deel van de brug worden geplaatst, De bediening van de fietsbrug zal op afstand worden gedaan vanuit de Schreiersbrug. Volgens de planning zal de brug eind oktober in gebruik genomen worden.

Tot die tijd is de aannemer nog druk bezig met het aanbrengen van de elektotechnische installatie voor de aandrijving, de kabels voor de bediening, slagbomen, signaallampen voor het vaarverkeer, stoplichten voor de fietsers en de kabels voor de camera's.

