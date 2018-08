Maarten krijgt een 'kunstwerk' in Burdaard

Publicatie: vr 31 augustus 2018 11.16 uur

BURDAARD - Het Burdaarder initiatief ‘Maarten verdient een standbeeld’ waarvoor 30 dagen waren uitgetrokken, is binnen drie dagen gerealiseerd dankzij het spontane aanbod van de Ferwerter kunstenaar, Hans Jouta. Hij heeft aangeboden het kunstwerk kostenloos te maken. Ook de plaatsing van het kunstwerk door een bedrijf uit de regio is gratis. Daarmee stopt de crowdfundingsactie via Whydonate al na twee dagen. Wie geld wil doneren voor het goede doel, kan hiervoor terecht bij de Maarten van der Weijden Foundation.

Het kunstwerk zal ontworpen worden in nauw overleg tussen Hans Jouta, Maarten van der Weijden en de initiatiefnemers. Het zal de strijd van Maarten tijdens zijn zwemtocht én de strijd tegen kanker verbeelden. De plaats van het monument is symbolisch: in de haven van Burdaard heeft Maarten het water van de Elfstedentocht verlaten. Daar is zijn tocht gestopt, maar de strijd tegen kanker stopt niet.

De initiatiefnemers hopen dat het ‘kunstwerk voor Maarten’ nog dit kalenderjaar zijn beslag krijgt.