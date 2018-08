Weer man uit Ter Apel gepakt in Drachten

Publicatie: vr 31 augustus 2018 11.08 uur

DRACHTEN - Voor de tweede keer deze week, heeft de politie een man uit Ter Apel aangehouden voor inbraak. Deze keer ging om een 20-jarige man en hij wordt verdacht van een woning inbraak.

De man werd rond 5.00 uur gezien door een buurtbewoonster op het Schuttersveld in Drachten. Zij zag twee mannen via een balkon een woning binnengaan. Bij aankomst van de politie, zagen de agenten al een man door de flat rennen. Daarop is hij door de politie aangehouden en overgebracht naar cellencomplex Leeuwarden voor verhoor en onderzoek. Hij was in het bezit van gestolen goederen.

De tweede man was net voor onze komst gevlucht en is niet meer door ons aangetroffen. De fietsen waar de verdachten mee gekomen waren, zijn door de politie in beslag genomen.