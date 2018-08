Vier auto's in botsing, Ã©Ã©n lichtgewonde

Vier auto's in botsing, één lichtgewonde

Publicatie: do 30 augustus 2018 18.37 uur

DRACHTEN - Op de Vogelzang in Drachten kwamen donderdag rond 17.45 uur vier auto's met elkaar in botsing. Het ongeval gebeurde toen de bestuurster van een blauwe Honda nabij de parkeerplaats ergens van schrok. Ze schampte met haar voertuig een BMW en botste vervolgens op een tegemoetkomende Peugeot. De bestuurder van een Volvo kon niet meer op tijd remmen en botste er ook tegenaan.

De bestuurster van de Peugeot raakte bij het ongeval lichtgewond. Zij werd per ambulance ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger heeft in totaal drie auto's weggesleept. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer.

