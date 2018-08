Burdaard wil standbeeld voor Maarten

30 augustus 2018

BURDAARD - Burdaard wil een standbeeld voor Maarten van der Weijden op de plek waar zijn heroïsche zwemtocht op 20 augustus 2018 ten einde kwam. Na 163 kilometer en 55 uren zwemmen is Maarten gestopt, maar de strijd tegen kanker stopt niet. Het standbeeld houdt de Elfstedentocht van Maarten in herinnering en vraagt tegelijk aandacht voor de strijd tegen kanker.

De initiatiefnemers hebben Maarten aangemoedigd op zijn nachtelijke tocht door de Hel van het Noorden. En ze zijn getuige geweest van het einde van de tocht in Burdaard. Deze ervaring en de persoonlijke betrokkenheid bij de ziekte kanker heeft geleid tot het initiatief voor een kunstwerk. "Maarten had Friesland en Nederland in de ban. En ons ook. Het liet ons niet los", aldus Jenno Terpstra, één van de initiatiefnemers.

De actie van Maarten van der Weijden heeft veel mensen geraakt, omdat ze kanker in hun omgeving kennen of omdat ze zelf kanker hebben. Het doorzettingsvermogen van Maarten geeft patiënten kracht en moed. De grote betrokkenheid van mensen bij de actie van Maarten maakt duidelijk dat Maarten evenals kankerpatiënten en hun naasten kunnen rekenen op support vanuit hun omgeving. In het kunstwerk worden ook deze aspecten van de actie van Van der Weijden tot uitdrukking gebracht, zo is de bedoeling van de initiatiefnemers.

Het standbeeld moet er komen door een landelijke inzamelingsactie via www.whydonate.nl. De actie heeft een looptijd van 30 dagen en het streefbedrag is € 50.000,00. Donateurs worden op de hoogte gehouden via de Facebooksite Standbeeld Maarten van der Weijden. Als er na realisatie van het kunstwerk geld over is, zal dat worden overgemaakt op de Maarten van der Weijden Foundation. Als het project geen doorgang vindt door onvoldoende bijdragen, wordt het geld teruggestort naar de donateurs. Maarten van der Weijden heeft zijn steun toegezegd.