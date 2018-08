Auto-inbreker gepakt in Drachten

Publicatie: do 30 augustus 2018 10.32 uur

DRACHTEN - Een 21-jarige man uit Ter Apel is donderdag rond 6.40 uur door de politie aangehouden op verdenking van een auto-inbraak. De man werd op heterdaad aangehouden nadat hij een navigatiesysteem had gestolen uit een auto die geparkeerd stond bij verzorgingshuis Bertilla in Drachten.

De politie is wel enkele uren bezig geweest voordat de man in de kraag gevat kon worden. Omstreeks 05.20 uur kregen de agenten al een melding dat de man betrapt was terwijl hij in een auto van een medewerkster van Bertilla aan het rommelen was. De man was bij de ontdekking gevlucht richting het ziekenhuis. Ondanks een goed signalement konden de agenten hem niet meer vinden.

Omstreeks 05.40 uur kregen de agenten een melding dat een inbreker was overlopen in een woning op de Zuiderdwarsvaart. De politie was binnen een minuut ter plaatse maar ook hier was de inbreker op tijd gevlucht. Bij deze inbraak werd - voor zover bekend - niets gestolen.

Een half uur later kon het personeel van Bertilla melden dat de man weer langs het verzorgingstehuis liep. De verdachte omstreeks uiteindelijk om 6.35 uur aangehouden op De Oppers. Hij was in het bezit van een navigatiesysteem die weggenomen was uit de auto bij Bertilla. Verder had hij nog meer goederen bij zich die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.

De man is ingesloten op het politiebureau te Drachten voor verhoor en verder onderzoek. Ook gaat onderzocht worden of de man betrokken is bij de woninginbraak op de Zuiderdwarsvaart.