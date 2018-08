Traumeheli inzet in Gorredijk

Publicatie: wo 29 augustus 2018 18.52 uur

GORREDIJK - De traumeheliktopter had woensdagmiddag een inzet in Gorredijk. De heli landde nabij de Stoerij in Gorredijk. Naast de helikopter kwamen ook een ambulance en de politie ter plaatse.

De hulpdiensten zouden zijn opgeroepen voor een incident in een woning waar een kind een allergische reactie had.

FOTONIEUWS