Gaslekkage in bedrijfspand in Gorredijk

Publicatie: wo 29 augustus 2018 17.26 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest woensdag rond 16.24 uur in actie komen voor een gaslekkage in een bedrijfspand aan de Leitswei in Gorredijk. De eigenaar rook een gaslucht en had de brandweer gealarmeerd.

De brandweermensen constateerden een lekkage in het pand en ze zijn direct begonnen om het pand te ventileren. Liander is later ter plaatse gekomen om de lekkage ter repareren.