Traumaheli beschenen met laserpen

Publicatie: di 28 augustus 2018 22.43 uur

HOUTIGEHAGE - Een traumahelikopter is dinsdagavond door een laserpen beschenen ter hoogte van Houtigehage. De helikopter was onderweg naar vliegveld Eelde nadat er een inzet was geweest bij een noodsituatie aan de Buorren in Oudega.

De piloot heeft direct melding gemaakt bij de luchtverkeersleiding.