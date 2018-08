Gaslek ReidswÃ¢l onder Metslawier

Gaslek Reidswâl onder Metslawier

Publicatie: di 28 augustus 2018 22.15 uur

METSLAWIER - De brandweer van Anjum kreeg dinsdagmiddag rond kwart over vijf een melding van een gaslek aan de Reidswâl onder Metslawier.

Ter plaatse aangekomen bleek er een gaslucht te hangen op de bouwplaats waar men bezig is met het vervangen van de fietsbrug over de Suderie. Een omwoner had de gaslucht ontdekt en alarmeerde Stedin die op hun beurt voor de zekerheid de brandweer ook ter plaatse lieten komen.

Na meting bleek de lekkage zich precies onder de dissel van de schaftkeet te bevinden. Daar zou een hoofdleiding lopen die langs de Reidswâl onder de Suderie doorgaat.

De brandweer heeft de schaftkeet enkele meters naar achteren getrokken om ruimte te maken voor de herstelwerkzaamheden. Stedin was snel ter plaatse en heeft het gaslek gedicht.

