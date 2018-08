Op Ameland De Hort Op

Publicatie: di 28 augustus 2018 18.59 uur

HOLLUM - De bus die zaterdag 1 september pendelt tussen alle De Hort Op-locaties is gratis. Om alles goed te kunnen plannen is er een programmaboekje, dat op de veerboot en diverse plekken op het eiland te koop is. Dat programmaboekje kost vijf euro.

De bus staat bij restaurant De Piraat, aan het begin van de veerdam op Ameland.

Het jaar 2018 is een bijzonder jaar. Leeuwarden-Fryslân is culturele hoofdstad van Europa (LF2018) en Ameland is het Eiland van Hidde Dirks Kat (HDK2018), de commandeur uit Hollum. Ook is het voor verschillende muziekgroepen op Ameland een jubileumjaar. De Hort Op verbindt de muzikanten en toneelspelers van het eiland en produceerde een muziek- en theaterroute over het hele eiland. Onder de vlag van HDK2018, dat weer onder de paraplu van LF2018 dit jaar haar activiteiten organiseert.

De Hort Op is op 1 september. Die zaterdag zijn van 10.00 tot 17.00 uur op elf bijzondere Amelander locaties muzikale- en theatrale voorstellingen te zien. De locaties liggen in en om alle dorpen en er is een gratis pendelbus.