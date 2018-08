Eis: 3 jaar cel voor vingerende taxichauffeur

28 augustus 2018

LEEUWARDEN - Een onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar. Dat is de eis van de officier van Justitie tegen een 53-jarige man uit Damwâld. De voormalig taxichauffeur moest zich woensdag voor de rechtbank in Leeuwarden verantwoorden. Hij zou vorig jaar een klant hebben verkracht door haar te vingeren. Dit alles gebeurde op een donkere plek bij het tankstation bij Akkrum. De vrouw was bovendien verstandelijk beperkt.

De situatie deed zich voor in de avond van 9 maart 2017. De Damwâldster moest een taxirit rijden vanuit Leeuwarden. Rond 21.45 uur haalt hij de vrouw op bij een woning voor een rit naar huis in Heerenveen. Even later rijdt de man zijn taxibus van de autoweg en stopt de man bij een tankstation in Akkrum. De taxibus is te zien op bewakingsbeelden van het tankstation maar het voertuig stopt uiteindelijk op een donkere plek voorbij de pomp. Vanaf daar lopen de verhalen van de gedaagde en aangeefster uiteen.

De taxichauffeur vertelt de meervoudige kamer dat de vrouw moeilijk liep bij het ophalen en hij dacht dat ze 'een lijntje' had gehad. Hij hield haar handen en armen vast bij het instappen en hij dacht dat ze in de war of dronken was. Dat ze verstandig beperkt was, had hij niet in de gaten. Tijdens de taxirit besloot hij te stoppen omdat de vrouw zich niet lekker voelde en mogelijk moest overgeven. Hij besloot daarop de auto bij het tankstation te parkeren. Hij is later doorgereden omdat de vrouw niet uitstapte en verder ook niets zei.

De vrouw verklaarde bij de politie dat de taxichauffeur tegen haar had gezegd dat hij een stijve piemel had en zijn sperma kwijt wilde. Nadat ze bij Akkrum gestopt waren, liet de man zijn penis zien. Hij zei dat ze haar onderbroek uit moest doen en hij heeft haar vervolgens gevingerd. Op de reis naar Heerenveen heeft hij verder tegen de vrouw gezegd dat ze het tegen niemand mocht vertellen omdat hij anders ontslag zou krijgen. Uit angst had de vrouw zich niet verzet of tegengestribbeld.

dna-match

Omdat de vrouw zeer laag begaafd is, woont ze in een woonzorg groep met 24 uur begeleiding. Na thuiskomst raakte de vrouw overstuur en ze trok gelijk aan de bel bij de begeleiding. Er is diezelfde avond om 23.15 uur contact gelegd met de politie. Na het verhoor in de nacht is er tevens een zeden-bemonstering afgelegd in het MCL in Leeuwarden. Hoewel de vrouw in de tussentijd tweemaal naar het toilet was geweest (en wc papier had gebruikt) werd maanden later door het NFI alsnog Y-chromosomale dna aangetroffen. Dit spoor was afkomstig van de 53-jarige man uit Damwâld (of familie daarvan, het is niet een volledig dna-profiel, red.).

Volgens de Officier van Justitie werd er een relatief geringe hoeveelheid dna van de gedaagde aangetroffen. Voor hem was de kernvraag of hij het spoor in de vagina had gebracht of de vrouw zelf. De verklaring van de verdachte was onvoldoende om uit te gaan van een secundaire overdracht (dat het dna spoor via aanraking wordt verplaatst, red.) "Het is niet aannemelijk geworden dat het dna op andere wijze daar is gekomen."

De advocaat van de man ziet het anders: "Dit is niet een volledig dna-profiel. En het is een beperkte hoeveelheid dat op één plek is gevonden. Dit heeft een lagere bewijswaarde." De advocaat suggereert dat het dna ook op een andere wijze overgedragen kon zijn. Doordat de vrouw bijvoorbeeld na aanraking met de taxichauffeur na thuiskomst gelijk naar het toilet is gegaan. Het is namelijk mogelijk om dna door te geven maar bij elk contactmoment wordt de kans daarop een stuk kleiner.

De meervoudige kamer doet op 11 september uitspraak in deze zaak.