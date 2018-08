Schoonmoeder in zaak Van Seggeren vrijgelaten

Publicatie: di 28 augustus 2018 13.29 uur

LEEUWARDEN - De 55-jarige schoonmoeder van de in 2017 omgebrachte Tjeerd van Seggeren is voorlopig vrijgelaten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De vrouw wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar schoonzoon, maar volgens het OM is er nog niet genoeg reden haar langer vast te houden.

De Duitse vrouw werd vorige week woensdag aangehouden toen ze de pro forma zitting van haar dochter op de rechtbank in Leeuwarden wilde bijwonen. Volgens de advocaat van de dochter was dat bedoeld als 'drukmiddel' voor zijn cliënt.