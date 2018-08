18 maand celstraf voor veelpleger

Publicatie: ma 27 augustus 2018 17.53 uur

LEEUWARDEN - Een 38-jarige man uit Leeuwarden is voor diefstallen, inbraak en voor heling door de rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van achttien maanden. Zes maanden van de straf zijn voorwaardelijk. De rechtbank vindt zeven feiten als heling en diefstallen bewezen.

De dag na Koningsdag werd de man achter het stuur aangetroffen in een bedrijfsauto van een firma uit Ferwert. Achter de bus bungelde een boot op een trailer. Deze was gestolen uit Leeuwarden.

Middels een peilbaken kon de bus door de politie worden gevolgd. Bij aanhouding van de man bleek dat hij ook allerhande spullen in de bus vervoerde. Zoals een tas, duikspullen, dameskleding, een Go-Pro-camera en een laptop. De man ontkende de spullen te hebben gestolen. Hij vervoerde alleen wat dingen voor een kameraad.

Ook had hij geld gepind met een gestolen bankpas. De pas had hij via een woninginbraak in Leeuwarden weten te bemachtigen. Daarnaast is aan de man de straf ook opgelegd wegens een poging tot diefstal van een fiets in de Friese hoofdstad.

Bij een inbraak in een wijkgebouw van de Gemeente Leeuwarden en bij een geslaagde fietsendiefstal liet de man zijn dna achter. Het Openbaar Ministerie wilde de geboren Franeker voor twee jaar in een inrichting voor veelplegers plaatsen, maar de rechtbank besloot anders. De man liep nog in zijn proeftijd toen hij deze diefstallen pleegde. Er lagen voor de man nog zes maanden voorwaardelijk cel op de plank. Die moet hij nu ook uitzitten.