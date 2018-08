Wasdroger in brand in Dokkum

Publicatie: ma 27 augustus 2018 16.58 uur

DOKKUM - Een wasdroger was maandagmiddag de oorzaak van een woningbrand in een woning van Talant Wonen aan De Berken in Dokkum. Door een onbekende oorzaak was wasdroger in de brand gevlogen. De Dokkumer brandweer was snel ter plaatse en wist hierbij de schade te beperken.

De wasdroger die stond in hok aangrenzend aan de woning is naar buiten gebracht en de brandweer heeft het hok en de woning geventileerd. De bewoners hadden de woning veilig verlaten.

