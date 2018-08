Motorrijder gewond op Tichelwei Oostrum

Publicatie: ma 27 augustus 2018 16.29 uur

OOSTRUM - Een motorrijder is maandagmiddag gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een automobilist op de Tichelwei bij Oostrum. De automobilist kwam van het erf en wilde de weg op rijden, maar heeft waarschijnlijk de motorrijder over het hoofd gezien met als gevolg een aanrijding.

De motorrijder raakte hierbij gewond en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De VOA van de politie heeft het ongeval in beeld gebracht. De Tichelwei was geruime tijd afgesloten voor het verkeer.

