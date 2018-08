Auto slaat over de kop op afrit WÃ¢ldwei

Auto slaat over de kop op afrit Wâldwei

Publicatie: ma 27 augustus 2018 10.01 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een auto is maandagochtend over de kop geslagen en in een sloot terecht gekomen op een afrit van de Wâldwei (N31) bij Drachten (bocht en oprit in de richting Groningen). Door nog een onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt.

Zowel de brandweer als een ambulance werden gealarmeerd. De bestuurder kon echter op eigen kracht uit het voertuig komen en kwam met de schrik vrij. Berger BCF is ter plaatse gekomen om het beschadigde voertuig te bergen.