Oldtimers bij cafÃ© Marktzicht in Drachten

Oldtimers bij café Marktzicht in Drachten

Publicatie: zo 26 augustus 2018 20.07 uur

DRACHTEN - Bij café Marktzicht in Drachten stonden zondag oldtimers opgesteld. De organisatie van het evenement was in handen van Ronald van der Molen en Teunis Spits.

Het was gezellig langs komen voor een kop koffie en een praatje.

De meeste auto's hadden nog wel een restauratie beurtje nodig, maar er waren er ook bij die er tip top uit zagen. De middag duurde van 14.00 –17.00 uur, en over belangstelling had men niet te klagen.

FOTONIEUWS