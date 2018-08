Vreugde in Eastermar: Einzug der Gladiatoren

Publicatie: zo 26 augustus 2018 20.02 uur

EASTERMAR - Nooit geweten dat er in Eastermar zoveel mensen zijn die hun skûtsje, it Doarp Eastermar, zo’n warm hart toedragen. Want het waren er talrijke honderden die zondagmiddag om vijf uur zich hadden verzameld bij de steiger van de Komerk en ze waren daar allemaal om het skûtsje met schipper Geale Tadema een feestelijke intocht te bereiden. Voor de goede orde, dat doen ze elk jaar, maar een korte telling, niet door een burgemeester en ook niet door een gespecialiseerd bedrijf, wees uit dat het er meer waren dan ooit tevoren.

Alle intochten tot nu toe waren altijd feestelijk, ook die keer dat Eastermar gedegradeerd was, of die keer dat het ‘deade katsjes reinde’, maar deze van editie 2018, was heel bijzonder, immers, dit jaar werd it Doarp Eastermar kampioen in de A-klasse, zeg maar de crême de la crême van het IFKS skûtsjesilen. En dat word je als skûtsjeschipper niet zomaar, dan moet alles perfect gaan, dan moet de bemanning een hecht en goed ingespeeld team vormen, dan moet het weer een beetje meewerken en dan moet het ook een beetje meezitten. Kortom, dan moet je toch ook een beetje geluk hebben.

Geale Tadema gaf dat na afloop ook toe: “Jo moatte wol in bytsje it gelok mei hawwe. Dizze ploech, de bemanning en elkenien dy’t meiwurke hat, hat it mogelijk makke dat wy hjir hjoed foar de wâl lizze mei de kampioensflagge yn top. Dêr tinkst net oan ast begjinst, der begjinst pas oan te tinken as de risseltaten hyltiid better wurde, datst in opklimmende reeks by elkoar sylst. En dan noch moat it dan net tsjinsitte.”

Tegen vijven op deze zondagmiddag onder een af en toe behoorlijk dreigende lucht, kwam it Doarp Eastermar vanaf de Burgumer Mar onder zeil de Lits invaren. Het laatste stuk zonder fok, maar met begeleiding van het spontane applaus van het veelkoppige publiek en onder de klanken van De Lofstem uit Sumar. Eenmaal aangemeerd verzamelde de bemanning zich op het voordek voor een foto,een foto met ‘Seltenheitswert’, zo’n foto, in die samenstelling, met de kampioenkrans erbij, wordt waarschijnlijk nooit meer gemaakt. En daarna ging iedereen van boord, als laatste de schipper, dat wil nu eenmaal de traditie, ondertussen vele handen drukkend. Zo’n beetje heel Eastermar was uitgelopen om dat ‘bjusterbaarlike barren’ mee te maken.

Het was voorzitter van de stichting Wijbe Postma die iedereen welkom heette en natuurijk allereerst de zegevierende bemanning en iedereen die aan dit succes had meegewerkt. Postma refereerde nog eens ten overvloede en met de nodige humor aan de uitzonderlijke prestatie van Geale Tadema en zijn mannen, waarbij hij iedereen afzonderlijk voorstelde aan het uitgebreide ‘omsittend laach’. Met een ‘toast-met-champagne’ onderstreepte hij de welgemeende en hartelijke felicitaties van heel Eastermar. En daarna was het woord aan schipper Geale Tadema, die in van hem bekende sobere bewoordingen zijn dank uitsprak aan iedereen die dit succes mogelijk had gemaakt, waarbij hij een speciale plek had ingeruimd voor zijn heit en mem. Wethouder Gelbrig Hoekstra van de gemeente Tytsjerksteradiel bood namens het gemeentebestuur de felicitaties aan. “En in cadeau, mar dêr moatte wy it op in letter tiidstip noch mar efkes oer ha”, aldus mevr. Hoekstra, “dat komt wol goed.”

Voor één bemanningslid was het een heel bijzondere gebeurtenis en dat was Tammo Oosterhof, hij immmers werd in één skûtsjeseizoen twee keer kampioen, eerst met Grou in de SKS, en nu dus met Eastermar in de IFKS. Beide keren als adviseur, een taak die eigenlijk altijd in de media wat onderbelicht wordt, maar die het verschil kan maken tussen net wel en net niet winnen. Het gebeuren werd afgesloten met een wandeling naar De Parel, het plaatselijke restaurant waar het feest op gepaste wijze werd voortgezet.

FOTONIEUWS