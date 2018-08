Kruising De Kaden/Raai gaat weeklang dicht

Publicatie: za 25 augustus 2018 17.30 uur

DRACHTEN - De kruising van de Kaden/Dwarsvaart/Raai in Drachten is komende week gestremd voor het doorgaande verkeer. Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 augustus is de kruising in zijn geheel afgesloten. De nieuwe rotonde wordt dan geasfalteerd.

In de weken dat de rotonde wordt aangelegd (tot en met week 41) kunnen motorvoertuigen normaliter gebruikmaken van de bypass aan de oostzijde van de kruising om van de Noorderdwarsvaart naar de Zuiderdwarsvaart te kunnen rijden en omgekeerd. Tijdens de aanleg van de rotonde zijn De Kaden en de Raai niet bereikbaar vanaf de Noorder- en Zuiderdwarsvaart en vice versa.