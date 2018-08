Dokkumer rioolzuivering werkt weer goed

Publicatie: vr 24 augustus 2018 16.17 uur

DOKKUM - Vorige week heeft Wetterskip Fryslân technische problemen gehad op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Dokkum. Deze week zijn de problemen verholpen. De zuivering is weer volledig in bedrijf.

De waterkwaliteit rondom de zuivering is getoetst en laat geen afwijkingen meer zien, zo laat het Wetterskip weten. "Denk er echter om dat zwemmen in niet officiële zwemlocaties altijd risico’s met zich meebrengt. Zwemmen in de nabijheid van een rwzi is nooit verstandig."

Op www.zwemwater.nl kunt u zien waar u veilig kunt zwemmen.