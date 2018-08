Politie: oorzaak brand Onder de Linde onbekend

Publicatie: vr 24 augustus 2018 10.46 uur

EASTERMAR - Het onderzoek naar het ontstaan van de brand in de kampeerboerderij Onder de Linde in Eastermar is door de politie afgerond. De oorzaak van de brand kon niet worden achterhaald.

De politie heeft na de brand alle bewoners gehoord. Tijdens het sporenonderzoek van de Forensische Opsporing is geen technische oorzaak gevonden. Uit de afgelegde verklaringen van de betrokkenen kwam ook geen verklaring voor het ontstaan van de brand naar voren. Zodoende kon de oorzaak van de brand niet worden gevonden.