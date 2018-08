Voorbereiding Kollumbeach in volle gang

Publicatie: do 23 augustus 2018 18.16 uur

KOLLUM - Dit weekend is op de Voorstraat in Kollum het Wet’n Wild feest. Dit jaar word voor het eerst een Beach Soccer en Beachvolleybal toernooi gehouden. Het Maartensplein is donderdag voorzien van 200 kub zand, ’s middags werd er een zandbed gemaakt zodat er vrijdagmiddag volop kan worden gespeeld. Veel vrijwilligers zijn met de voorbereidingen voor het komende Wet’n Wild bezig.

Programma:

Vrijdagmiddag 24 augustus is op Maartensplein Beachsoccer Dames 13.30 uur, heren om 18.30 uur

In het centrum is een jaarmarkt vanaf 13.00 uur tot 21.00 uur met live muziek op de brug.

Zaterdag 25 augustus vanaf 12.30 uur is op het Maartensplein Beach volleybal.

Live muziek Siep Fon Collum en Duo Meester. Langebaan sjoelen (Voorstraat) en Lasergames voor de jeugd (Breede Reed), vanaf 14,00 uur een superbingo met fantastische prijzen. ’s Avonds is er een Horecaplein op de Voorstraat met muziek en vanaf 21.00 uur live Feestband La Stampa.

Zondagmiddag 26 augustus wordt er Beachvolleybal op recreatief niveau gespeeld.

