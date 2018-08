Buitengebied T-diel krijgt glasvezel, Achtkarspelen niet

Publicatie: do 23 augustus 2018 18.03 uur

BURGUM - Het buitengebied van Tytsjerksteradiel krijgt glasvezel. Er zijn voldoende aanmeldingen om met de aanleg te starten. Dat laat Kabelnoord uit Dokkum weten. In Achtkarspelen is de situatie anders: voordat Kabelnoord daar kan starten met de aanleg van glasvezel zijn er nog 70 aanmeldingen nodig.

Niek Geelhoed, directeur Kabelnoord: "Omdat we zo dicht bij de eindstreep zitten, willen we de betrokkenen nog een kans geven om zich alsnog aan te melden. We rekken de aanmeldtermijn in Achtkarspelen op tot 1 november aanstaande. Halen we voor die datum de 60%? Dan plant Kabelnoord de aanleg van glasvezel in Achtkarspelen alsnog in." De deelname drempel is nodig om een rendabel glasvezelnetwerk aan te leggen.

Kabelnoord is verheugd dat de deelnamegrens van 60% is overschreden in Tytsjerksteradiel. Geelhoed: "Het succes van de campagne in beide gemeenten is mede te danken aan de grandioze inzet van een grote groep ambassadeurs en plaatselijke dorpsbelangen."

Dit najaar gaan de graafwerkzaamheden voor het nieuwe glasvezelnetwerk in het buitengebied van Tytsjerksteradiel van start. In de loop van 2019 kunnen de eerste abonnees gebruik gaan maken van hun toekomstbestendige verbinding. Laatkomers in Tytsjerksteradiel kunnen zich nog t/m 15 september aanmelden.