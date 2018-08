Celstraf voor drugshandel in chalet

Publicatie: do 23 augustus 2018 17.56 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige oud inwoner van Noardburgum is donderdag veroordeeld tot zeven maand celstraf. De rechtbank achtte bewezen dat de man van november 2015 tot maart 2016 vanuit zijn chalet hardrugs verhandelde en verstrekte. Dat gebeurde vanuit het plaatselijke bungalowpark.

De verdachte woont niet meer in Noardburgum en zit inmiddels in een opvang in Leeuwarden.