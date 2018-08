Buurtbewoners voorkomen woningbrand

Publicatie: wo 22 augustus 2018 21.09 uur

KOLLUM - De brandweer van Kollum werd woensdagavond gealarmeerd voor een nacontrole aan het Hoog Pypke in Kollum. De bewoner was bezig geweest met klussen aan de goot van zijn toekomstige woning en was naar huis gegaan te eten.

Een fietser zag ’s avonds rook uit de goot komen en waarschuwde eerst de achterburen, die buiten zaten te barbecueën. Hierop hebben de buren met een tuinslang en gieters water de brand weten te blussen. Maar toch vertrouwden ze het het, of de brand daadwerkelijk uit was en hebben de brandweer van Kollum gebeld. Die hebben een nacontrole gedaan.

