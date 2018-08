Brand verwoest vakantieboerderij in Eastermar

EASTERMAR - Er is dinsdagnacht - even na 5.30 uur - brand uitgebroken bij Groepsaccommodatie Boerderij Onder de Linde aan de Joerelaan in Eastermar. De brand ontstond in een schuur met rieten kap en het vuur sloeg korte tijd later over naar de vakantieboerderij.

De brandweer is met meerdere voertuigen ter plaatse gekomen om het vuur te doven. Om zeker van te zijn dat men over voldoende bluswater kan beschikken, werd tevens een grootwater transport gealarmeerd om ter plaatse te komen. Er ontstond echter toch enig tekort aan water en de boerderij heeft men vervolgens 'gecontroleerd' laten uitbranden.

Ook vijf chalets op het terrein hebben door de brand hevige rook -en waterschade opgelopen. Naast de 30 personen uit de chalets moet er ook opvang gezocht worden voor de 14 mensen (gezinnen) van de vakantieboerderij. Na de brand zijn een aantal chalets geventileerd waarna alle mensen weer terug konden keren.

De vakantiegangers uit de afgebrande vakantieboerderij zijn eerst tijdelijk opgevangen in Hotel Meerzicht. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De brand is mogelijk ontstaan door een vuurkorf. Deze was gebruikt tijdens een feestje welke dinsdagavond werd gehouden op het terrein.

