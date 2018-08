Echtpaar Kuiper-Van der Velde 65 jaar getrouwd

Publicatie: di 21 augustus 2018 16.50 uur

DRACHTEN - Het is dinsdag 65 jaar geleden dat de 86-jarige Joop Kuiper uit Ureterp en 85-jarige Jantje van der Veld uit Haulerwijk in het huwelijksbootje stapten. Ze leerden elkaar kennen omdat ze allebei op pad waren met levenswaren. Jantje werkte bij haar ouders, en Joop het zelfde beroep uit oefende vanuit een kruidenierszaak. Zo kwamen ze elkaar regelmatig tegen, en maakten wel eens een praatje. En van het één kwam het ander en begonnen een relatie die drie jaar duurde voordat ze in het huwelijk traden.

Ze gingen wonen in Ureterp, want er was geen woning beschikbaar in Drachten. Joop had diverse baantjes en werkte een tijd voor bakker Reijenga in Drachten. Daarna ging Joop aan de slag bij Philips waar hij werkte tot zijn pensioen.

Dinsdagmiddag kwam loco-burgemeester Piet de Ruiter langs bij het echtpaar om hen namens de gemeente Smallingerland te feliciteren.

Hij nam tevens een trouwacte mee voor het paar. Joop en Jantje kregen 5 kinderen en 11 kleinkinderen. Het paar woont nog op zich zelf in een gezellig huisje in Drachten. Aanstaande vrijdag stappen ze op de Harmonie om feest te vieren met familie en vrienden op het water.

