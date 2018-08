Leeuwarder gepakt in Garyp na diefstal scooter

Publicatie: di 21 augustus 2018 12.41 uur

GARYP - Een 42-jarige man uit Leeuwarden is maandagmiddag door de politie aangehouden nadat de diefstal van een scooter. De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij een getuige die aangaf dat de man onderweg was met een gestolen scooter op de Earnewarre in Garyp.

Ondanks dat de man was gevlucht door de weilanden, kon hij niet veel later worden aangehouden door de melder. De verdachte is later over genomen door ter plaatse gekomen agenten. De scooter is in beslag genomen en de zaak is in onderzoek.