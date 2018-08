Ook zonder Maarten van der Weijden feest in Dokkum

Publicatie: ma 20 augustus 2018 16.50 uur

DOKKUM - Ondanks het feit dat Maarten van der Weijden het keerpunt in Dokkum niet haaldde, was er in Dokkum toch feest. In Dokkum werd in elk geval € 84.000,00 aan cheque's opgehaald voor het onderzoek naar kanker.

Om 10.18 uur passeerde Maarten het wereldberoemde bruggetje bij Bartlehiem. Na de brug ging hij linksaf richting het keerpunt in Dokkum. Helaas moest Maarten 's middags bij Burdaard zijn tocht opgeven.

Ik Dokkum werden 's morgens de aanvangstijden van de activiteiten al aangepast omdat Maarten enkele uren achter lag op zijn schema. Later in de middag werd duidelijk dat Maarten bij Burdaard zijn monstertocht moest staken. Op De Zijl was er muziek, maar ook interviews met ex-kankerpatiënten.

Zo was onder andere oud Dokkumer Jan Posthuma naar Dokkum gekomen. Posthuma die in 1996 Olypisch goud behaalde als volleyballer heeft zelf de gevolgen van kanker ondervonden. Hij is na enkele operaties genezen van huidkanker. Jan prees Maarten om zijn geweldige prestatie. Dat hij hier niet is, is niet van belang, maar wel dat er geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker, want alleen daarmee is kanker te bestrijden aldus Jan.

Na overleg met de familie van Maarten van der Weijden werd besloten om rond half drie het publiek in Dokkum, wat via de sociale media al had vernomen dat Maarten gestopt was, op de hoogte te brengen dat Maarten Dokkum helaas niet zou halen. De schoonouders van Maarten en zijn beide dochters, gehuld in Friese jurkjes, waren aanwezig in Dokkum

