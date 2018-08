F-16's zouden Maarten boven Dokkum begroeten

Publicatie: ma 20 augustus 2018 15.40 uur

DOKKUM - Op de vliegbasis in Leeuwarden was maandag besloten om Maarten van der Weijden met drie F-16's te gaan begroeten boven Dokkum. Ronald van der Jagt van de vliegbasis liet dat maandag eerder op de dag weten. Met de actie wilde de vliegbasis de zwemmer ondersteunen in zijn actie om de Elfstedentocht te zwemmen.

Helaas moest Maarten van der Weijden net voor Dokkum opgeven in verband met ziekte. Hij stopte in Burdaard en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor een controle.