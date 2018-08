Schiermonnikoog verstoken van internet en TV

Publicatie: ma 20 augustus 2018 08.58 uur

SCHIERMONNIKOOG - Eilandbewoners van Schiermonnikoog die internet, bellen en TV afnemen van KabelNoord hebben sinds zondagmiddag geen signaal meer op de kabel.

De oorzaak ligt in een breuk in een glasvezelkabel van KPN die door de Waddenzee loopt en waar Kabel Noord dan weer gebruik van maakt. Een mogelijke oorzaak zou baggerwerkzaamheden zijn. Technisch personeel van KPN zijn op de vaste wal en op Schier druk bezig om een omleiding te verzorgen via een andere kabel die van Lauwersoog naar Schiermonnikoog loopt.

Doordat de inkoppelstations op het eiland en de vaste wal op andere locaties liggen, is het technisch nog een hele klus om deze tijdelijke oplossing te verzorgen. KPN hoopt maandag of dinsdag de omleiding werkend te krijgen. Het verkeer via mobiele telefoons werkt overigens nog wel.