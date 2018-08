Maarten van der Weijden op weg naar Dokkum

Publicatie: zo 19 augustus 2018 20.52 uur

HARLINGEN - Veel mensen kwamen zondagmiddag naar het centrum van Harlingen om Maarten van der Weijden aan te moedigen tijdens de Elfstedenzwemtocht. Vandaag was de tweede zwemdag van de tocht van 200 kilometer waarmee hij geld inzamelt voor onderzoek naar kanker.

Het was een gezellige sfeer met muzikale optredens van o.a Jelle B, Frans Duijts en Claudia de Breij. Ook atleet Churandy Martina was in Harlingen, hij sprak de toeschouwers toe.

De burgemeester van Harlingen gaf Maarten de stempel en er werd een cheque van 95.083.29 euro overhandigd. Maarten van der Weijden is via Franeker op weg naar Dokkum het zwaarste stuk van de zwemtocht

De gemeente Dongeradeel laat via Twitter weten dat het side event (podium Elfstedenzwemtocht) , in Dokkum, op zijn vroegst morgenochtend om 09.00 uur start. Dit i.v.m. de achterstand die Maarten v.d Weijden heeft op het tijdschema. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe laat er gestempeld gaat worden in Dokkum.

Maarten van der Weijden zal - als alles goed gaat - maandagavond in Leeuwarden gaan finishen.

