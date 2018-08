Forse file op A7 door ongeval

Publicatie: zo 19 augustus 2018 16.35 uur

KORTEHEMMEN - Zondagmiddag om 16:00 uur heeft er een eenzijdig ongeval plaats gevonden op de A7.

Door nog een onbekende oorzaak raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt en belandde met zijn auto in de vangrail. De bestuurder kon op eigen kracht het voertuig verlaten en is opgevangen door het ter plaatste gekomen ambulancepersoneel. Rijkswaterstaat heeft de linkerbaan afgesloten voor het overige verkeer.

Door het incident ontstond er een forse file. Een berger is ter plaatse gekomen om het voertuig te bergen. Of de bestuurder gewond is geraakt is nog onbekend.