Programma rondom aankomst Maarten van der Weijden

Publicatie: zo 19 augustus 2018 13.23 uur

DOKKUM - Het podiumprogramma tijdens de aankomst van zwemmer Maarten van der Weijden in Dokkum is vervroegd naar 6.30 uur. Van der Weijden begon zaterdagochtend vroeg met zijn Elfsteden-zwemtocht en op dit moment is het de verwachting dat hij maandag rond 7.30 uur op het keerpunt in Dokkum zal arriveren.

Klik hier om de live stream te bekijken van de zwemtocht

Het podiumprogramma op de Zijl rond de doorkomst van Maarten van der Weijden in Dokkum, gaat gewoon door, maar begint eerder: al om 6.30 uur. Verschillende sprekers zijn uitgenodigd hun verhaal te doen: patiënte en liedjesschrijfster Lisanne Spaander; longarts en columnist Sander de Hosson; schrijfster Anke van Haften en Olympisch kampioen volleybal en geboren Dokkumer Jan Posthuma. Er is een presentatie en uitleg over onderzoek naar kanker, en het geheel wordt opgeluisterd met muziek.

Maarten van der Weijden zet zijn zwemtalent in om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar de genezing van kanker. Zijn ultieme doel is het zwemmen van de 11stedenzwemtocht. Daarom zwemt hij van 18 tot en met 20 augustus bijna 200 kilometer langs 11 steden in Friesland. Zondagmiddag zwemt hij tussen Bolsward en Harlingen en in de avond en nacht moet hij 'de hel van het noorden' weten te doorstaan richting het keerpunt in Dokkum.