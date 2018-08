Hester Klompmaker â€˜kin it noch altydâ€™

Hester Klompmaker ‘kin it noch altyd’

BURGUM - Het was voorwaar geen eenvoudige klus die parcoursbouwer Wietse van der Velde de deelnemers aan de Grote Prijs van het CH in Burgum de deelnemers voorgeschoteld had. Hij bouwt zijn parcoursen altijd, zoals hij het zelf uitdrukt, ‘lastig en uitdagend, maar eerlijk’. Eerlijk voor zowel ruiters en amazones als de paarden. En dat betekende ook in Burgum in de fraaie en ruime zandbak naast Stoeterij ’t Heechhiem, dat er voor de deelnemers genoeg ‘tûkelteammen en stroffelstiennen’ waren die de scheiding moesten maken in eerst het aangepaste Z/ZZ parcours en daarna de barrage van de nulfouters.



Er waren veertien deelnemers die zich hadden ingeschreven voor de zowel sportief als financiëel aantrekkelijke finale, in feite de apotheose van twee dagen hippische sport. Aan die eindstrijd mochten alleen Z- en ZZ-combinaties deelnemen en dat betekende in dit geval dat de kwantiteit eigenlijk precies op maat was, niet te veel en niet te weinig, maar dat ook de kwaliteit naadloos paste in het scenario dat Wietse van der Velde had geschreven. Mooi op tijd ook, CH’s willen nog wel eens uit de hand lopen qua tijdsduur, maar deze 33ste aflevering van het CHBurgum was keurig op tijd afgelopen. Bovendien kreeg deze Grote Architect Dorenbos Prijs, om volledig te zijn, een winnares die op geen enkele manier misstond in de eregalerij die een groot aantal illustere namen herbergt. De naam van Hester Klompmaker staat daar vaker dan één keer op, maar ze kon zich niet meer herinneren wanneer dat voor het laatst was. “It waard wol wer ris tiid”, relativeerde de grand lady van het Friese hippische gebeuren haar prestatie. Van de veertien deelnemers aan deze GP bleven er in het basisparcours zeven over die foutloos waren en dat betekende een barrage met toch wel de fine fleur van het deelnemersveld.



De barrage werd op strafpunten en tijd gereden, dus was het zaak voor de deelnemers om én foutloos te blijven én zo snel mogelijk te rijden. Een spagaat die het enerzijds lastig maakte voor de combinaties en anderzijds bijzonder spannend en attractief voor het publiek. Dat hield af en toe hoorbaar de adem in als de betreffende deelnemer een meedogenloze strijd voerde met de genadeloos tikkende klok. Van de nulfouters, Gerrit Veenstra, Hester Klompmaker, Joukje van der Meer, Astrid Lageveen, Job Oldenziel, Folkert Kelderman en Rianti Zwart, een rijtje namen om u tegen te zeggen, bleven in de barrage slechts twee, te weten Hester Klompmaker en Rianti Zwart over en dus moest de tijd beslissen. Die was nipt in het voordeel van de amazone uit Buitenpost die 36.24 sec klokte tegen 36.81 sec voor Rianti Zwart. En dus stonden er op het virtuele podium twee vrouwen, twee routiniers, twee amazones die hun sporen in Burgum ruimschoots hebben verdiend.



Beiden wisten zich niet meer te herinneren hoe vaak ze op het CH van Burgum in de prijzen hadden gereden. Maar ze pasten beiden naadloos in alle mogelijke rijtjes met illustere namen. Dat vond het publiek blijkbaar ook, want in de traditionele ’ereronde op de rechterhand’ kregen ze een daverend applaus. Een waardige afsluiting van een uitermate geslaagd Concours Hippique.

