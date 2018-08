Orgel Elfstedentocht door Liuwe Tamminga

Publicatie: za 18 augustus 2018 20.50 uur

DOKKUM - Fries om utens Liuwe Tamminga uit het Italiaanse Bologna heeft zaterdag op één dag 11 orgelconcerten gegeven op kerkorgels in de Friese 11 steden. Tamminga startte zijn concertreeks om 08.30 uur in de Martinikerk in Sneek. Henk Kroes gaf daarbij het startschot.

In elke stad werd er een concert van een half uur gegeven. Omdat ieder orgel zijn eigen geluid heeft, zocht Liuwe Tamminga voor elk orgel een muziekthema uit waarbij hij het betreffende orgel het beste tot zijn recht liet komen.

Toen twee jaar geleden bekend werd dat Leeuwarden in 2018 de Europese culturele hoofdstad werd, kwam Geert Postma (vriend van Liuwe) op het idee om Liuwe naar Fryslân te halen en iets met orgels in de Friese 11 steden te doen. Het plan werd uitgewerkt en zo ontstond er een unieke gebeurtenis wat nog nooit in de Friese muzikale geschiedenis is vertoond.

Om 19.10 uur arriveerde Tamminga in Dokkum waar hij zijn 10e concert van vandaag gaf op het orgel van de Grote- of Sint Martinuskerk op de Markt in Dokkum. Tamminga speelde onder andere werken van Jean-Franqois Dandrieu, J.S. Bach en Gerrit Stulp.

Na zijn concert in Dokkum vertrok Tamminga naar Leeuwarden waar hij in de Grote- of Jacobijnerkerk in Leeuwarden zijn laatste concert voor vandaag zou geven, waarmee hij meer dan 100 orgelstukken uit 11 verschillende landen ten gehore heeft gebracht. Zo'n 15 mensen hebben Tamminga de gehele dag in drie busjes gevolgd, maar er waren ook mensen die op eigen gelegenheid meereden. Tegen alle verwachtingen in werden de concerten door veel mensen bezocht.

Liuwe Tamminga die titularis is van de Basilici di S. Petronio in het Italiaanse Bologna, is één van de grootste kenners op het gebied van de Italiaanse orgelmuziek uit de 16e en 17e eeuw.

FOTONIEUWS