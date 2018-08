Scooterrijdster botst op geparkeerde auto

Publicatie: za 18 augustus 2018 19.57 uur

DAMWâLD - Op de Foarwei in Damwâld is zaterdag tegen het eind van de middag een scooterrijdster gewond geraakt. Zij reed over de Foarwei richting de Haadwei, toen het ter hoogte van de Lytse Loane mis ging. Door nog onbekende oorzaak botste ze op een geparkeerde VW Bora. Ze kwam daarna hard ten val.

Een ambulance en de politie kwamen met spoed ter plaatse. Het meisje is door het ambulancepersoneel behandeld en kon daarna worden thuisgebracht door een omstander. Ze raakte bij het ongeval lichtgewond. De scooter raakte zwaar beschadigd en is tijdelijk bij een buurtbewoner gestald. De auto raakte licht beschadigd en zal door een autobedrijf gerepareerd moeten worden.