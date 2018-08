Hurdegariper (40) opgepakt voor beroving

Publicatie: vr 17 augustus 2018 12.37 uur

TYTSJERK - Een 40-jarige man uit Hurdegaryp is donderdagavond door de politie aangehouden op verdenking van een beroving. De man zou samen met nog iemand een 40-jarige man uit Nunspeet hebben beroofd van een geldbedrag. Dit gebeurde rond 22.20 uur langs de Rijksstraatweg bij Tytsjerk.

Niet lang na de beroving zag de gedupeerde de verdachte in de Groene Ster. De beveiliging van het Psy-fi festival heeft vervolgens geholpen om de man staande te houden. De Hurdegariper is later door politieagenten aangehouden. Ook is het geldbedrag in beslaggenomen. De politie heeft de zaak in onderzoek.