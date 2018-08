Overvolle treinen, teleurgestelde mensen

Publicatie: vr 17 augustus 2018 11.06 uur

BUITENPOST - Op de treinstations van Feanwâlden en Buitenpost ontstonden vrijdagochtend chaotische toestanden. Honderden mensen wilden naar de Reuzen-voorstelling in Leeuwarden. Omdat de binnenstad is afgesloten voor het autoverkeer, besloten veel mensen om met de trein naar Leeuwarden te rijden.

Al redelijk vroeg in de ochtend stonden de parkeerterreinen bij de stations al overvol met auto's. De perrons stonden stampvol met mensen die op de trein wachten. In sommige gevallen zat de trein al vol en reed deze door. De trein in Buitenpost van 11.00 uur had drie treinstellen in gebruik en hier konden alle reizigers succesvol instappen. Omdat het parkeerterrein vol staat, worden de auto's inmiddels ook geplaatst op het naastgelegen industrieterrein.

FOTONIEUWS